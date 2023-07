Nogueras (Junts) avisa que votar el PSC és fer-ho per "una Catalunya espoliada"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dimecres que votar el PSC és fer-ho per "una Catalunya espoliada, una Catalunya més pobra, amb menys oportunitats i serveis, i una Catalunya amb menys progrés".

"El PSC és corresponsable d'aquest espoli fiscal, i no només no el frena sinó que hi contribueix i l'incrementa", ha sostingut en una roda de premsa a Barcelona, acompanyada del senador Josep Lluís Cleries.

Després de remarcar que aquesta situació afecta tots els catalans, ha exigit a l'Estat que pagui el que considera que deu a Catalunya perquè "des del catalanisme s'ha intentat absolutament tot".

"Mai no ens exclourem de les demandes històriques del país per tenir una vida millor per a tothom. Però fa anys que la majoria de catalans han exigit la independència per gestionar els 60.000 milions d'euros que paguem en impostos", ha destacat quan li han preguntat si estan per una reforma del model de finançament.

A més de constatar que el sistema de finançament català, que s'emmarca en el règim comú, està caducat des del 2014, Cleries ha criticat que ERC no hagi abordat aquesta qüestió amb el Govern central en aquesta legislatura ni hagi demanat la publicació de les balances fiscals.