Nogueras avisa el PSOE sobre el traspàs d'immigració: "Si hi ha un 'però' no hi haurà acord"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha condicionat el suport de Junts al PSOE al traspàs a Catalunya en matèria d'immigració: "Si hi ha un 'però' no hi haurà acord", ha afirmat en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

"ja que l'acord que vam arribar amb el Partit Socialista, que està escrit i signat, és de delegació integral, nosaltres volem delegació integral. Integral vol dir que els Mossos tinguin competències plenes en matèria d'immigració", ha dit, la qual cosa, a parer seu, inclou els permisos, els expedients des de l'inici fins al final i el NIE.

Ha indicat que la immigració penja de tres grans ministeris, que són Exteriors, Interior i Migracions, i que "per tant, Interior hi té competències importants i les volem, igual que també volem les de Migracions", després d'afegir, textualment, que Junts vol els Mossos d'Esquadra a la frontera.