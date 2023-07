Nogueras (Junts) avisa que posaran "el preu més alt" als vots dels catalans

Borràs i Castellà criden l'independentisme a mobilitzar-se en aquestes eleccions

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dijous que seran els que posaran "el preu més alt" als vots dels catalans després de les eleccions generals, i que si depèn d'ells tot canviarà.

Així ho ha manifestat en l'acte d'inici de campanya al recinte de Palo Alto de Barcelona davant un centenar de persones, entre les quals estava la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, i en el qual també han intervingut el cap de llista al Senat, Toni Castellà, i els candidats de les demarcacions catalanes: Josep Maria Cruset per Tarragona, Marta Madrenas per Girona i Isidre Gavín per Lleida.

"Els vots de Junts no estan al servei del PP, del PSOE ni del Rei. Estan al servei de Catalunya. Ni PP ni PSOE, Catalunya", ha sostingut Nogueras, que ha vaticinat que poden ser determinants després de les eleccions i ha recalcat que no faran de palanganeros --en les seves paraules-- de cap govern.

"Ahir vam perdre una batalla important, no la guerra", ha assegurat Castellà després que la justícia europea retirés la immunitat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, per la qual cosa ha cridat a votar en aquestes eleccions assumint el compromís que Junts no estabilitzarà cap govern que no reconegui el dret a l'autodeterminació.

Borràs també ha cridat els independentistes a mobilitzar-se en aquestes eleccions davant els quals aposten per l'abstenció, ha diferenciat la gestió de Junts enfront de la d'uns altres --en al·lusió vetllada a ERC--, i ha demanat dir 'prou' al tracte que dispensa l'Estat a Catalunya, alguna cosa que també ha fet Turull, que ha carregat contra els socialistes en assegurar que "el vot útil per a Espanya és un vot inútil per a Catalunya".