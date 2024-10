Nogueras (Junts) avisa que no posaran "en risc" les inversions a Catalunya per l'impost a les energètiques

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat aquest dimecres que no posaran "en risc" inversions a Catalunya davant la possibilitat que es faci permanent l'impost a les energètiques.

"Veurem com evoluciona tot, però el missatge de Junts és molt clar, no posarem en risc les inversions a Catalunya i a Tarragona", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha destacat que no tenen cap proposta del Govern central sobre la taula, no ha aclarit el possible vot de Junts en cas que l'impost es faci permanent i si el seu possible rebuig és per salvar les inversions de Repsol a Tarragona.

Sí que ha insistit que "si alguna proposta posa en risc les inversions que hi ha a Tarragona" es trobaran Junts de cara, ha afegit.

També ha explicat que, malgrat la decisió de Junts de donar suport a l'admissió a tràmit de la proposició de llei per regular els lloguers de temporada després dels canvis introduïts, presentaran esmenes en el tràmit parlamentari.