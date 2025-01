Nogueras (Junts) avisa que hi haurà "un gran problema" si Sánchez presenta un altre decret sense consens

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat que hi haurà "un gran problema" si el govern del president Pedro Sánchez presenta un altre decret sense consens, després que els juntaires van votar dimecres en contra del decret òmnibus que incloïa la revaloració de les pensions o la rebaixa al transport públic.

"Si el govern de Sánchez torna a presentar un reial decret amb mesures que no són de consens, potser algú sí que algú li haurà d'explicar a aquest senyor com funciona la pel·lícula, perquè llavors sí que crec que tindrem tots un gran problema", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'Elnacional.cat' i recollida per Europa Press.

Sobre les negociacions dels de Carles Puigdemont amb el PSOE, Nogueras ha preguntat a l'executiu central què vol fer amb la legislatura: "Si és continuar no complint, doncs Junts passa a ser només oposició".

REUNIÓ PUIGDEMONT-SÁNCHEZ

Preguntada per una possible reunió entre Puigdemont i Sánchez, la dirigent de Junts ha valorat que "ara no canviaria res", a diferència de després de l'aprovació de la llei d'amnistia, quan hauria tingut, textualment, tot el sentit.

"Hagués demostrat que realment es creia aquesta amnistia i que l'amnistia política s'aplicava", ha afegit sobre aquesta possible trobada.