Nogueras (Junts) assegura que no canvien la seva posició amb el PSOE i els insta a prendre decisions

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dimecres que mantenen la seva posició sobre el PSOE, amb el qual van trencar relacions a finals d'octubre, i els ha instat a "prendre decisions".
"Hi ha temps per negociar, hi ha temps per complir i hi ha temps per prendre decisions. Nosaltres hem negociat, hem complert i hem pres decisions. A partir d'ara qui ha de prendre decisions és el PSOE", ha recalcat en una roda de premsa a la seu central del partit.
Tot això, després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, assumís dimarts els incompliments amb Junts i anunciés un paquet de mesures en matèria local i d'habitatge que demanaven els de Carles Puigdemont.
Després de defensar que els vots de Junts estan al servei dels catalans i no són "a canvi de res", ha constatat que Sánchez va reconèixer dimarts públicament que ha incomplert els compromisos adquirits, i que això ha portat a la ruptura de les relacions.
"SOM ON ÉREM"
Per Nogueras, la decisió de Sánchez de tirar endavant algunes de les qüestions pendents demostra que "no és que no poguessin, és que no volien".
"Tot això, no obstant això, no canvia la nostra posició. som on érem. El que es va aprovar ahir és part del que fa temps que haurien d'haver aprovat, però la llista és llarga", ha assenyalat.
FEBLESA POLÍTICA
En la seva opinió, el Govern central es troba en una posició de feblesa política perquè, des de l'anunci de la ruptura de relacions, ha perdut votacions com la del sostre de despesa "i només ha pogut tirar endavant algunes iniciatives amb el suport dels seus socis i el PP".
"Els partits espanyols només reaccionen quan estan acorralats, quan s'adonen que sense el vot dels catalans no poden aprovar res. I aquests vots no es regalen", ha afegit.
A més de recalcar que Junts no se sent segrestat per "blocs ideològics ni blocs espanyols", ha responsabilitzat els socialistes de bloquejar la legislatura amb els esmentats incompliments.
Per això, creu que és el PSOE qui ha de decidir què fer a partir d'ara: "Són ells els que s'han ficat en aquest problema i són ells els que han de dir com en volen sortir. Amb els catalans no s'hi val, complir a mitges".
"Tant de bo el nostre problema sigui que, d'aquí a un mes, us haguem de convocar a tots novament per explicar-vos què farem perquè el Govern central ha complert tot el que tènia pendent", perquè, a parer seu, voldrà dir que s'ha aplicat tota l'amnistia, que el català és llengua oficial a Europa, que hi ha una llei contra la multireincidència i les ocupacions o que s'han delegat les competències en immigració, entre altres assumptes.
SÁNCHEZ-PUIGDEMONT
Després de negar que Junts es mogui en clau electoral, ha advertit que no permetran que una possible reunió entre Sánchez i Puigdemont serveixi per "blanquejar els incompliments".
A més d'insistir que no hi ha converses obertes amb el PSOE, ha assegurat que no sap per què Sánchez va anunciar dimarts el paquet de mesures pendents amb Junts, punts que convalidaran quan arribin a votació al Congrés.