BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest divendres que estan "molt lluny" del president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, però que encara ho estan més del PP i Vox.
"No els veiem ni amb prismàtics a aquesta gent", ha subratllat en declaracions als mitjans quan se li ha preguntat per les reaccions a l'entrevista d''El Mundo' de l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont.
Sobre si reafirmen la seva aposta per la 'via Starmer', ha insistit que Sánchez ha tingut la seva oportunitat i no ha complert els acords, i per això creu que ha de reflexionar sobre aquest tema.
"Al final és la personificació d'aquest cinisme que tots acabem denunciant. El que passa és que alguns ho diem en veu alta", ha dit.
CARA A CARA
Després del cara a cara entre Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que no el va guanyar ningú, que van fer servir Catalunya com a arma electoral i que cap dels dos té cap intenció d'anteposar els interessos dels catalans.
"A Catalunya no només la fan servir en els debats, també en el dia a dia de la política espanyola. Si no hi ha un partit que els forci a fer el contrari, a Catalunya només la fan servir per disparar-se els uns contra els altres", ha sostingut.
Per Nogueras, el cara a cara va mostrar un president del Govern central "que no pot justificar les polítiques que ha aplicat en aquests 8 anys, que han empitjorat la situació de l'habitatge o de l'economia de les famílies, molt arrossegat per l'extrema esquerra, i un Feijóo de qui només s'escolta por i amenaces".
Per això, ha defensat la importància de ser el més forts possible després de les eleccions per combatre tots els qui volen que Junts s'aparti o, fins i tot, que desaparegui com Vox, ha resolt.