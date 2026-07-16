Nogueras (Junts) afirma que la victòria al TJUE és rotunda: "Hem arriscat i hem guanyat"

Gustavo Valiente - Europa Press
BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia i ha dit que la victòria al tribunal és rotunda: "Hem arriscat i hem guanyat".
"La mare que m'ha parit, el que estem fent junts és històric i ho hem fet amb tot déu disparant", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha assegurat que la victòria al TJUE és rotunda i que ho és per a tothom, també per als Comitès de Defensa de la República (CDR).
En aquest sentit, ha subratllat que "la pilota ara està sobre la teulada dels tribunals espanyols: aplicació o rebel·lia".
"El 2017, la lluita a l'exili era la que tenia menys probabilitats de guanyar. El 2026, gràcies al president Carles Puigdemont i la tasca ingent de Gonzalo Boye, s'ha demostrat la millor via per doblegar Espanya", ha afirmat.