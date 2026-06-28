Nogueras (Junts) afirma que Sánchez "ha de marxar o regalarà el Govern a l'extrema dreta"

Gustavo Valiente - Europa Press
Assegura que al PSOE "hi ha gent que qüestiona el lideratge" del president
BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha afirmat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "ha de marxar o regalarà el Govern a l'extrema dreta".
En una entrevista concedida a 'El País' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha advertit que el president serà el "únic responsable" si arriba Vox al poder perquè, apunta, té l'opció de sortir com va fer la passada setmana el primer ministre britànic, Keir Starmer.
"Vam ser els primers que, en una sessió de control, vam demanar directament a Pedro Sánchez que convoqués eleccions. Darrere nostre va venir el PNB i aquesta setmana ho ha fet fins i tot Sumar, que ha dit que el PSOE és un llast per al Govern", ha sostingut.
La portaveu ha afegit que els socis de l'executiu posen en qüestió la continuïtat de Sánchez: "Els nostres motius de fa un any i mig per demanar la qüestió de confiança eren els incompliments del Govern Central amb Catalunya. Després, se li van sumar els casos de corrupció i per això demanem eleccions", ha explicat.
Així, ha assenyalat que al PSOE "hi ha gent que qüestiona el lideratge de Sánchez" i creu que pròximament es veurà un gir.
LEGISLATURA "BLOQUEJADA"
En aquest sentit, ha assegurat que la legislatura està "bloquejada" i que no té sentit si el Congrés no s'usa per a res, per la qual cosa ha remarcat que els projectes polítics no es fan en funció d'una persona.
"Si s'analitza la via Starmer o altres casos semblants, sempre se segueix el mateix camí. Quan et diuen que ets el principal problema d'una situació, la reacció natural és negar-ho. Després, el pas de les setmanes acaba propiciant una evolució d'aquesta situació inicial", ha subratllat.
Ha afegit que les eleccions o una qüestió de confiança depenen de Sánchez però que l'opció està damunt de la taula: "Ens consta que són uns quants els que no la tiren a les escombraries".
LIDERATGE DE JUNTS
Preguntada pel líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit que "no hi ha cap debat sobre el lideratge" en el partit i ha assegurat que Espanya no deixarà d'estar bloquejada mentre a Catalunya se li doni l'esquena.
"En política, quan es tanca un acord i una part no ho compleix, aquesta relació s'ha d'acabar. Em sorprèn que hagi partits com ERC que porten vuit anys fent de crossa del PSOE sense aconseguir res", ha defensat.