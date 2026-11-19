Apel·la a "omplir les urnes de Catalunya" contra tots els que bramen contra Junts
TORTOSA (TARRAGONA), 19 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts en les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dijous que "no estar amb el PSOE no significa estar amb el PP, i no estar amb el PP no significa estar amb el PSOE".
"La nostra responsabilitat és posar Catalunya al centre", ha expressat en un míting davant unes 300 persones a Tortosa (Tarragona), amb el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, i la candidata de partit a L'Ametlla de Mar (Tarragona), Eva de l'Amo.
Tot això el mateix dia en què l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, hagi tret pit en una entrevista en 'El Mundo' dels assoliments aconseguits en aquesta legislatura perquè es van aprofitar "de l'ambició de (Pedro) Sánchez per derrotar Espanya".
"Avui tots bramen contra Junts perquè som els que millor representem la Catalunya que no es doblega davant ningú, sobretot davant l'extrema dreta. Que defensa la seva gent, la seva llengua i les seves institucions. La Catalunya que es fa respectar i que quan té força no passen ni uns ni uns altres", ha sostingut.
Per això, ha apel·lat a "omplir les urnes de Catalunya" el 29 de novembre davant tots els que critiquen Junts, destacant que són els únics que mai s'han venut ni han donat un xec en blanc a cap partit de caràcter espanyol.
Després de reiterar que solament des de Catalunya es podrà frenar a l'extrema dreta, també ha avisat que, qui conegui al PSOE, ha de saber que "menteixen i que les seves propostes són d'aparador i sempre hi ha parany".
CARA A CARA I RUFIÁN
Davant el cara a cara d'aquest dijous entre Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Cruset ha assegurat que ja saben què passarà: "Veurem qui falta més al respecte, qui s'inventa més dades, mentides i qui és més corrupte, i qui usa més a Catalunya en benefici d'aconseguir el seu poder a Espanya".
També ha qüestionat que el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, vulgui tutelar ara el PSOE perquè, al seu judici, en els últims 8 anys "ha donat els vots a canvi de res".
"A Madrid no es va a tutelar al PSOE, sinó a defensar Catalunya i la seva gent costi el que costi i aguantar la posició tant com sigui necessari", ha subratllat Cruset, que ha lamentat que hi hagi promeses en campanya que després desapareixen, com la de la variant de Gandesa (Tortosa).
Sales, que jugava a casa, ha defensat que en la papereta de Junts "no hi ha Madrid, només Catalunya i gent compromesa amb Catalunya" i ha arremès contra els que van de progressistes feministes i aprofiten el físic de les dones per fer burla d'això, en referència als comentaris Rufián sobre el somriure de Nogueras.
"Les dones de Junts ensenyem les dents als impertinents", ha advertit Sals, que ha rebutjat lliçons de feminisme i de defensa de drets i llibertats, a més de defensar el coneixement que té Cruset de les comarques de Tarragona.