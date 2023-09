Nogueras (Junts) afirma que no cediran "ni mig mil·límetre" en la defensa de Catalunya

Diu que el debat del català a la UE servirà per veure si Espanya "es fa escoltar a Europa"



BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha afirmat aquest dissabte que no cediran "ni mig mil·límetre" en la defensa de Catalunya i els drets dels catalans.

En la seva intervenció en el Consell Nacional de Junts a Mataró (Barcelona), ha reclamat al PSOE complir abans de la investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, les condicions prèviament marcades per Junts per donar-li suoport.

"Que no es pensin que el temps els arreglarà els problemes com feia Rajoy perquè es poden emportar sorpreses. I això va pel català i també va per l'amnistia", ha afegit.

Segons ella, "això no va de partit, això ni tan sols va només de negociar. Això va de país, això va de nació, això va de mentalitat d'Estat i això va d'una relació d'igual a igual".

"No serà mai una relació d'igual a igual si es manté vigent l'ordre de la directiva d'intel·ligència que ens situa al nivell dels terroristes, i ho fa fins i tot davant les forces de seguretat internacionals", ha lamentat.

ÚS DEL CATALÀ

Nogueras ha dit que el debat de dimarts vinent en el Consell de la Unió Europea (UE) sobre el reconeixement del català, el gallec i el basc com a llengües oficials de la UE servirà per veure si Espanya "es fa escoltar a Europa" com, segons ella, assegura Sánchez.

"Tenim clar que a l'altre costat no fan el que fan per convicció, ho fan per necessitat", ha afirmat, i ha celebrat que l'aprovació de l'ús de les llengües cooficials al Congrés és un exemple de la manera de fer de Junts.

Ha avisat que no es tracta de "reformar Espanya, que sembla que és el que volen i per al que treballen alguns", sinó que es tracta d'aconseguir una Catalunya lliure, rica i plena, en les seves paraules.

MIQUEL BUCH I LLUÍS ESCOLÀ

La portaveu ha enviat la seva solidaritat i reconeixement a l'exconseller Miquel Buch i al mosso d'esquadra Lluís Escolà després de la condemna de l'Audiència de Barcelona aquest dijous per l'escorta a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'estranger després d'aplicar-se l'article 155 de la Constitució.

"Heu estat valents, us han condemnat per protegir el país", ha criticat Nogueras, que ha definit textualment els fonaments de l'Estat de vells i podrits.

Buch també havia d'intervenir en el Consell Nacional d'aquest dissabte, però finalment no hi ha pogut assistir per una indisposició.