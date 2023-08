Nogueras (Junts) afirma que l'acord amb el PSOE per al Congrés "canvia molt el panorama"

Diu que cobraran "per avançat" si arriben a un acord per a la investidura



BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha afirmat que l'acord al qual el seu partit va arribar aquest dijous amb el PSOE per votar a favor que Francina Armengol fos presidenta del Congrés "canvia molt el panorama" dels últims anys.

En una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, ha dit textualment que no van donar el seu suport fins que no van tenir els fets comprovables, "i això no ha passat en els últims quatre anys".

El pacte entre els dos partits inclou l'ús del català al Congrés i el reconeixement de l'idioma com a llengua oficial de la Unió Europea (UE), entre altres.

"El que va passar a la Mesa és el que ha passat a la Mesa i a partir d'ara veurem què passa i si el partit socialista es mou o no es mou", ha apuntat en relació amb les negociacions per a la investidura del candidat del PSOE i president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez.

AMNISTIA I REFERÈNDUM

Sobre aquestes negociacions, ha assenyalat que hauran de ser "molt escrupolosos" i que sense amnistia i referèndum per a Catalunya serà impossible, en les seves paraules.

Ha assegurat textualment que negociar amb tota la precaució és poca quan es fa amb partits espanyols, i ha subratllat que cobraran "per avançat" si arriben a un acord.