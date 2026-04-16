Nogueras acusa Sánchez de legislar "per la porta de darrere" i d'esquena al Congrés

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat aquest dijous el president del Govern central, Pedro Sánchez, de legislar "per la porta de darrere" i d'esquena al Congrés i ha descartat novament donar suport al decret llei amb la pròrroga de lloguers impulsat per Sumar, el qual considera que és molt fluix.
"Potser no és el nucli del problema, però sí que és un gran problema del Govern espanyol", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press sobre com legisla l'executiu, i ha afegit que fa temps que els postconvergents no hi negocien res.
Ha detallat que Junts proposa desgravar les hipoteques i els lloguers; invertir en habitatge públic i que l'Estat es faci càrrec dels impagaments de les famílies perquè "el Govern espanyol ha augmentat en un 57% la recaptació d'impostos comparat amb el primer any que va entrar a governar".
Ha expressat que tant Sumar com el PSOE els va bé que hi hagi "caos" en el debat públic al voltant de certes carpetes i ha al·legat que tan perillós és el discurs de l'extrema dreta que defensa la violència com el que considera que és el de Podem a l'altre extrem sobre el presumpte racisme en la delegació de les competències d'immigració.
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Sobre aquesta matèria, ha criticat que l'eurodiputada i secretària política de Podem, Irene Montero, vegi racisme en la delegació de competències a Catalunya: "Em sembla el més absurd, més demagògic, més propagandístic i més estúpid que he sentit segurament".
Ha expressat que Junts no té cap acord amb Podem i ha defensat fer una integració dels migrants "amb garanties".