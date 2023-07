Nogueras (Junts) acusa Sánchez i Díaz d'anar contra l'independentisme: "No hi ha retrobament"

Castellà apel·la a Aragonès a denunciar i perseguir el nou cas d'infiltració policial



CALELLA (BARCELONA), 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusat aquest divendres al president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i la candidata de Sumar al Congrés, Yolanda Díaz, de voler acabar també amb l'independentisme: "Aquí no hi ha retrobament ni reconciliació ni punyetes".

En un acte a Calella, ha avisat que tots els recursos de l'Estat estan a la disposició d'aquest objectiu, també quan al capdavant ha estat el Govern del PSOE i Unides Podem: "Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Irene Montero i tots els amiguetes de l'esquerra espanyola han mantingut l'ordre d'acabar amb nosaltres. Això és un Estat. I mentre aquí alguns fent 'politiquilla", ha dit en referència a ERC.

Tot això després que s'hagi conegut una nova suposada infiltració policial en moviments socials a Girona, alguna cosa que ha advertit que és legal a Espanya gràcies al que es denomina 'directiva d'intel·ligència'.

Segons Nogueras, quan Mariano Rajoy va ser president del Govern ja va recollir el 2012 a aquesta directiva d'intel·ligència que el primer objectiu era frenar el terrorisme gihadista, i en segon lloc l'independentisme català.

"Què significa estar al número dos d'aquesta directiva? Significa que l'Estat pot utilitzar tots els recursos humans i econòmics per acabar amb nosaltres. No som una problema polític, som una qüestió d'Estat", ha asseverat.

I ha afegit que Sánchez va fer el mateix quan va accedir a la Moncloa, per la qual cosa Nogueras ha conclòs que tant els governs del PSOE com els de el PP actuen igual, en la seva opinió, contra l'independentisme.

"PSOE, Sumar i Podem ens diran que els votem perquè no vinguin les dretes, però estan fent el mateix amb nosaltres", ha lamentat.

APEL·LACIÓ A ARAGONÈS

El cap de llista al Senat, Antoni Castellà, ha apel·lat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a emparar, denunciar i perseguir aquest nou cas d'infiltració policial en moviments socials de Girona, perquè "en la Unió Europea això no és acceptable".

"No és acceptable utilitzar fons públics per desestabilitzar a l'adversari polític. La infiltració només és per casos de delinqüència, no per a adversaris polítics", ha exclamat Castellà, que com Nogueras ha acusat el Govern d'emparar el que, al seu judici, és una operació d'Estat contra l'independentisme.

En concret, ha assenyalat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, com a responsable d'això "en col·laboració amb els comuns, no PP ni Vox", la qual cosa li ha portat a assegurar que tots actuen igual per la unitat d'Espanya, en les seves paraules.