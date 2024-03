Nogueras (Junts) acusa al PP de "filibusterisme" pel conflicte de l'amnistia al Senat

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat al PP de "filibusterisme" al Senat per la seva intenció declarada aquest dimarts de plantejar conflicte de competències entre òrgans constitucionals al Congrés per la proposició de llei d'amnistia.

"La seva única obsessió és impedir que s'apliqui l'amnistia i que els independentistes puguem seguir fent el nostre treball de forma normal, com fan en altres països els polítics", ha criticat en una entrevista d'aquest dimecres a Rac1 recollida per Europa Press.

Per Nogueras, l'amnistia no suposa cap conflicte constitucional, sinó que "més aviat sembla que la Cambra Territorial vol independitzar-se de l'estat de dret", i ha sostingut que el Senat ja ha presentat un calendari en el qual es marca el 16 de maig com a data límit per aplicar la llei.

"A partir d'aquí, si ells volen seguir retorçant al Parlament, haurem d'estar pendents. Però per nosaltres, el treball està fet, esperem que quedi en res i a seguir", ha assegurat la líder 'juntaire' a la Cambra baixa.

En preguntar-li per si la tornada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la seva possible concurrència a les eleccions catalanes del 12M pot quedar afectada, ha assegurat que no s'han "llevat avui pensant que això és un problema en cap cas. És un dia més dels que s'han patit, sobretot el propi president Puigdemont, des de fa sis anys i mig".