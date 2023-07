Nogueras (Junts) acusa Pedro Sánchez d'incomplir amb Catalunya i haver-la "humiliat"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusat el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, d'"haver humiliat Catalunya" i incomplir els seus compromisos.

"Ens hauran d'explicar molt bé per què els vots dels catalans han d'investir un senyor que no ha fet res del que ha promès", ha avisat en una entrevista d'aquest divendres en el diari 'Ara' recollida per Europa Press.

Ha sostingut que el finançament autonòmic és una "pantalla passada, està superadíssima", i ha reiterat que --textualment-- no van fer l'1-O ni han tingut presos polítics per Rodalies.