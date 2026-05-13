Nogueras acusa Illa d'"importar el model policial espanyol" a les escoles catalanes

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'"importar el model policial espanyol a les escoles catalanes" i ha afegit que el que cal són professors i diners.
"Als professors no se'ls espia. Se'ls escolta i se'ls respecta", ha afirmat en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, en al·lusió a la infiltració de dos mossos d'esquadra en una assemblea de professors que preparaven les jornades de vaga.
Nogueras ha instat Illa a "plantar-se a Madrid i no tornar si no és amb els diners que són dels catalans i que es perden al forat negre de Madrid", i l'ha acusat de fer de delegat del govern de Pedro Sánchez.
"Els professors han de poder fer de professors, amb unes condicions dignes perquè estem parlant del futur dels nostres fills", i ha afegit que els docents catalans són els més mal pagats de l'Estat i d'Europa, segons les seves dades.
"El que hem de fer els polítics és donar la cara per ells. Per tots ells. Amb el risc que ens la trenquin", ha subratllat la dirigent juntaire.