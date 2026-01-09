Nogueras (Junts) acusa ERC de mentir amb un "concert econòmic català" per investir Illa

Diu que Junts ha aconseguit 6.800 milions més per a Catalunya en els darrers mesos sense fotos amb Sánchez
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat ERC de mentir amb l'arribada d'un "concert econòmic català" en el pacte entre republicans i socialistes catalans per investir com a president de la Generalitat Salvador Illa el juliol del 2024.
"El que està claríssim és que es va mentir. El juliol del 2024 no es va explicar la veritat, es va anunciar un concert econòmic català, es va anunciar que Catalunya sortiria del règim comú, i no ha estat així, o sembla que no serà així. Tant de bo ens emportem una sorpresa i avui la ministra, que és la candidata del PSOE a Andalusia, anunciï un concert econòmic català", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Preguntada per l'acord entre ERC i el PSOE de dijous en el qual el líder republicà, Oriol Junqueras, va anunciar 4.700 milions d'euros més en finançament per a Catalunya, ha expressat que és un "error" parlar de xifres, perquè, segons ella, encara no hi ha cap document en el qual s'expliqui quin és exactament l'acord.
"Quan nosaltres tinguem aquest document que es portarà al Congrés dels Diputats i que se sotmetrà a votació, podrem valorar amb molt més rigor i de manera molt més exhaustiva què és el que tenim damunt la taula i de què s'està parlant", ha dit.
Ha insistit que la voluntat de Junts és que Catalunya gestioni els seus recursos, com ho fa el País Basc i Navarra.
ACORDS DE JUNTS I EL PSOE
També ha assenyalat que Junts ha aconseguit un total de 6.800 milions d'euros per a Catalunya en els darrers mesos, i els ha desglossat en 3.000 milions més per als ajuntaments catalans, 1.300 milions d'inversió per a Tarragona i 2.500 milions d'ajuda a les petites i mitjanes empreses.
"Aquests 6.800 milions d'euros que en pocs mesos hem aconseguit nosaltres ja estan publicats en el BOE i no hi ha hagut ni fotos, ni tanta exhibició, ni titular, perquè al final, fins avui, l'única cosa que tenim són titulars i a nosaltres el que ens agrada són els fets", ha dit.
Ha afirmat que Junts i ERC van "parlant" i ha insistit en, a parer seu, l'oportunitat històrica de sumar els 14 diputats independentistes al Congrés entre totes dues formacions per condicionar més el Govern central i aconseguir més beneficis per a Catalunya.