Nogueras (Junts) acusa ERC d'apostar per l'"autonomisme" i apel·la als seus electors

Turull: "No he anat a presó tres anys i mig" per Rodalies i finançament

BANYOLES (GIRONA), 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusat aquest dimecres a ERC de voler "seguir fent autonomisme", motiu pel qual ha apel·lat als electors republicans a confiar en la seva formació en aquestes eleccions generals en defensa de Catalunya.

Així ho ha manifestat en un míting a Banyoles (Girona) després que ERC hagi condicionat el seu suport a una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern central a seguir amb la negociació sobre el conflicte català, a acabar amb el dèficit fiscal i al traspàs de Rodalies.

"La resposta d'ERC ha estat seguir fent autonomisme. El balanç de l'estratègia d'ERC és dolent. Necessitem passar d'una ERC forta, que no ha servit per avançar en res, a una Catalunya fort que es planti davant Espanya", ha defensat.

Nogueras ja havia proposat aquest dimecres al candidat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, no investir a cap president del Govern fins que transfereixin a Catalunya les competències per celebrar un referèndum acordat.

Per això, la candidata de Junts ha estès la seva mà als votants republicans, als quals no ha demanat que deixin de militar en les files republicanes, però sí que votin amb "sentit d'Estat".

"Catalunya no pot ser una província més d'Espanya tenyida de PP i PSOE el 23 de juliol. A Catalunya ha de guanyar Catalunya", ha recalcat Nogueras, que també ha carregat contra els socialistes, i en concret ha assegurat que el PSC no existeix des de fa anys a Catalunya, en les seves paraules.

JORDI TURULL

El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha arremès contra les condicions d'ERC per investir a Sánchez: "No he anat a la presó tres anys i mig per fer un front comú per traspassar Rodalies i pel finançament. No hi ha gent en l'exili per un front comú sobre això. Això és més autonomisme".

També ha defensat que necessiten la màxima força possible a Madrid "pel que ha passat en aquests últims anys i el que pot venir", i per això ha demanat anar a votar aquest diumenge.

"Si diem que som els de les urnes, hem d'omplir les urnes per derrotar-los. No s'entendria que, tenint la millor arma, que jugant a casa, no ens presentéssim el partit", i ha demanat no caure en el descoratjament.

CARLES PUIGDEMONT

Després de reivindicar que no tots els independentistes han actuat igual, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat en al·lusió vetllada a ERC-- que alguns hagin "rebaixat el preu dels seus vots i acomodat les exigències del guió" per aconseguir suposades concessions que, al seu judici, al final no han aconseguit.

A la recta final de la campanya, ha assegurat que a l'Estat li agradaria que l'independentisme fracassés aquest diumenge, per la qual cosa ha exhortat als ciutadans a votar per manar el missatge que Catalunya és "una nació" i que l'independentisme no es rendeix ni està derrotat.

"Els grans partits espanyols sempre han tingut una obsessió, que a Catalunya les eleccions fossin el màxim d'espanyolitzades possibles. Que si dreta i esquerra, que si Pedro Sánchez o Alberto Nuñez Feijóo. Convertir Catalunya en una província més d'Espanya", ha sostingut l'expresident, que creu que alguns han ajudat en aquest objectiu.

SÁNCHEZ I UN GOVERN PP-VOX

La presidenta del partit, Laura Borràs, han coincidit en la importància de frenar Vox però creu que el PSOE no és cap solució per a això: "Pedro Sánchez ja ha dit que no està disposat a abstenir-se perquè eventualment pugui governar el PP en solitari. Prefereix un govern de PP amb Vox que un govern de PP en què s'abstingués. És una manera estranya de parar a la ultradreta".

Després de reivindicar que Junts sempre ha practicat la unitat enfront d'uns altres que considera que només la prediquen, ha confiat que les urnes estiguin plenes de vots independentistes per poder combatre als quals van "junts pel 'no' a Catalunya, a la seva llengua, les seves infraestructures, a les seves empreses i a la seva sanitat".

La candidata al Congrés per Girona, Marta Madrenas, ha cridat a votar aquest diumenge i ha acusat els socialistes de "no haver fet res" per les comarques gironines i de no poder presentar-se com el mur de contenció de PP i Vox.