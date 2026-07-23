Nogueras insisteix: "Que Sánchez s'aparti i s'hi posi algú que compleixi amb Junts"

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha exigit aquest dijous que el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'aparti i s'hi posi algú que compleixi els acords amb Junts per a Catalunya.
A més a més, ha exigit que Catalunya tingui la "clau de la caixa" per recaptar i gestionar els recursos i ha instat ERC i el PSC a no donar suport al nou finançament autonòmic proposat pel Govern central ja que, en la seva opinió, és continuar amb l'actual.
Així s'ha pronunciat durant una entrevista a TVE recollida per Europa Press preguntada per si, com que no donen suport a la senda d'estabilitat i tampoc a la proposta de finançament autonòmic de l'executiu espanyol, estan disposats a defensar una moció de censura.
"No, li dic que això ho ha de fer un partit i no ho ha fet", ha respost taxativa en referència al PP i preguntada per si el seu partit donaria suport a una moció de censura. Segons Nogueras, Junts no proposa "ni una cosa ni l'altra" perquè no té "cap força per fer-ho".
QUE S'HI POSI ALGÚ QUE PAGUI A CATALUNYA
Per això, ha insistit que el que proposen és que "el senyor Sánchez s'aparti" i que "s'hi posi algú que sí que tingui la capacitat de poder complir els acords amb Catalunya i que sigui capaç de pagar a Catalunya el que correspon".
Dit això, s'ha preguntat "on és el president de la Generalitat de Catalunya", Salvador Illa, perquè en la seva opinió, hauria de ser a Madrid "amb el senyor Sánchez i no moure's fins que el senyor Sánchez pagui els càrrecs".
En aquest sentit, Nogueras ha recalcat: "No és just que Catalunya sigui de les comunitats que més aporta i que estigui a la cua per rebre". En la seva opinió, "no passa enlloc del món que aquells que més paguen estiguin a la cua de rebre", ni que es "penalitzi els que més aporten".