Nogueras erigeix a Junts com els únics que defensen Catalunya: "Solament estem nosaltres"

"Cap president espanyol dirà gràcies a Junts a canvi de res", afirma



BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha erigit aquest dilluns la seva candidatura com l'única que defensa Catalunya amb el lema de campanya 'Ja n'hi ha prou. Tens l'oportunitat de canviar-ho tot': "Per defensar Catalunya només hi som nosaltres".

"Tant de bo tots fóssim aquí, defensant el país i posant el país per davant i no el partit. Si no hi som nosaltres, que som els que defensem Catalunya, no hi ha ningú", ha sostingut en una roda de premsa per presentar la candidatura de coalició de Junts amb Demòcrates de Catalunya i Més Moviment d'Esquerres.

Segons Nogueras, s'han sentit sols al Congrés i ha assenyalat que no estan disposats a "regalar els vots als qui no paguen, humilien, espolien, espien i menyspreen" el català.

"Cap president espanyol dirà gràcies a Junts a canvi de res", ha recalcat Nogueras, que ha considerat que l'estratègia independentista a Madrid ha estat un fracàs, en les seves paraules.

Preguntada per si negocien amb els partits independentistes un mínim comú denominador programàtic, ha assenyalat que "el mínim no serà el 'a canvi de res'", malgrat reconèixer que hi ha un acostament entre les parts.

JXSÍ

Juntament amb Nogueras, el cap de llista de Junts al Senat i líder de Demòcrates per Catalunya, Toni Castellà, ha argumentat que la candidatura de Junts és la que més s'assembla a la de JxSí, atès que la integraven Junts, ERC, Demòcrates i Més Moviment d'Esquerres: "Hi som tots els de JxSí menys una formació. El projecte de JxSí ens va portar a l'1-O".

"Nosaltres sempre prioritzem el país per sobre del partit. I aquestes tres formacions considerem que els partits no són un objectiu en si mateix, i això ens ha portat a no competir entre nosaltres. Això va ser l'1-O", ha sostingut Castellà, que creu que amb això assumeixen el missatge que envia l'ANC per a aquestes eleccions.

El representant de Més Moviment d'Esquerres, Josep Serrat, ha assegurat que tots els qui formen part de la coalició remen junts en la mateixa direcció, també per la independència: "I necessitem rems a dreta i esquerra", ha afegit.