Nogueras diu que Junts és el partit català que ha votat sempre en contra del "saqueig" dels PGE

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha dit que el seu partit és l'únic de Catalunya que ha votat any rere any contra el "saqueig de Madrid a Catalunya" als pressupostos generals de l'Estat (PGE), han informat fonts de la formació.

Ho ha declarat després de la informació avançada per Catalunya Ràdio i Tv3 segons la qual només es va gastar un 20% de tots els diners que l'Estat tenia pressupostat per invertir a Catalunya els primers sis mesos del 2024: 456 milions d'euros, enfront de 694 a la Comunitat de Madrid.

"Les dades que coneixem avui, igual que les que s'han publicat els últims vint anys, són un escàndol, exceptuant els del 2017", quan Carles Puigdemont presidia la Generalitat, segons ella.

"Des de Junts ens hem quedat molt sols any rere any, votant que 'no' al saqueig de Madrid a Catalunya, votant que 'no' als pressupostos", ha afegit.

Ho ha comparat amb el fet que "els dinou diputats del PSC a Madrid, els diputats d'esquerra, els diputats dels Comuns, porten anys votant a favor" dels comptes.

"Estem parlant dels diners de tots els catalans: els independentistes i els que no són independentistes; diners que, any rere any, des de La Moncloa i Madrid, ens estan robant", ha advertit.

Per Nogueras, "el que ha de fer el Govern espanyol és pagar als catalans el que deu als catalans".