Nogueras diu que Catalunya "se'n va a la merda" amb el PSC

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dimecres que els catalans tenen la sensació que Catalunya "se'n va a la merda", perquè des que governa el PSC "no funciona res" i tot és un "desgavell". I ha subratllat que la feina que haurien d'estar fent el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els 19 socialistes a la cambra catalana l'estan fent els seus set diputats al Congrés.
Ho ha dit al president del Govern central, Pedro Sánchez, en el ple del Congrés sobre la posició d'Espanya respecte a la guerra al Pròxim Orient, una intervenció que ha fet servir per treure pit de les coses que ha aconseguit el seu grup parlamentari per a Catalunya.
"La gent n'està fins als nassos de pagar, de pencar, de patir contínuament perquè vostès, els socialistes i els seus socis, la tinguin immersa en un caos sense precedents", ha relatat Nogueras, abans d'apuntar que està creixent el sentiment independentista. "Saben què és el que ens torna a dir la gent pel carrer? Anem-nos-en d'Espanya".
Segons la portaveu de Junts, el sentiment que "això se'n va a la merda" és real perquè amb els socialistes "no funciona Rodalies", s'anuncien uns diners que no arriben i tots els sectors --mestres, metges, autònoms, pescadors, pagesos i famílies-- "estan al límit".
ON ÉS ILLA?
"I on és el president Illa? Perquè la sensació és que aquí som set diputats fent la feina que hauria d'estar fent el Govern de Catalunya o que haurien d'estar fent els 19 diputats del PSC, i no la fan", ha denunciat, per després preguntar-se "qui paga els 330 analistes i l'equip de més de 700 assessors" que, segons diu, hi ha a La Moncloa.
En aquest context, ha presumit que gràcies a Junts s'ha impedit que tirés endavant la reducció de la jornada laboral, que s'apugés la quota d'autònoms o que el repartiment de menors migrants acompanyats continués recaient només a Catalunya.
També ha dit que gràcies a Junts es va aprovar la llei de multireincidència i que si al Congrés ara s'hi pot parlar català és per ells, no pas pel diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que "no el parla mai" ni per Illa que està "espanyolitzant les carreteres catalanes".