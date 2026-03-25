Nogueras diu que Bolaños els va comunicar que traslladarien la directiva europea d'autònoms, que facilita el sí de Junts

MADRID 25 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha explicat aquest dimecres que dijous passat els va trucar el ministre de Presidència, Félix Bolaños, per dir-los que el Govern central traslladaria la directiva europea perquè els autònoms que facturen menys de 85.000 euros no hagin de pagar l'IVA. Això facilitaria el "sí" de Junts al reial decret anticrisi ja que aquesta era la condició per donar-hi suport.
Així ho ha explicat aquest dimecres durant una entrevista a 'La Mirada Crítica' de Tele 5 recollida per Europa Press, en la qual també ha rebutjat el decret del Govern central per prorrogar dos anys els contractes de lloguer que vencen el 2025 en al·legar que beneficiarà els grans tenidors i perjudicarà els petits propietaris.
Segons Nogueras, Espanya és l'"únic país de la UE" que no ha traslladat aquesta directiva que Junts considera "imprescindible" per ajudar els autònoms, i per això "la Comissió ha portat Espanya als tribunals".
La portaveu de Junts ha explicat que ells no estan negociant amb el Govern central ni mantenen contactes des que van trencar relacions i que la seqüència dels fets és que el 6 de març el seu partit va registrar al Congrés una iniciativa amb aquestes mesures per als autònoms a més de la petició per rebaixar impostos a benzineres, gas i llum.
I dijous passat, el 19 de març, van rebre la trucada del ministre de Presidència en la qual els explicava que l'executiu havia recollit les seves mesures que "són les principals que recull aquest decret llei", però entre les quals no hi havia la de la supressió de l'IVA per als autònoms. No obstant això, Bolaños es va comprometre a que es fes la trasposició de la directiva comunitària que ho facilita.
"Nosaltres vam posar damunt la taula que el nostre 'sí' estava vinculat a que el Govern central traslladés aquesta llei", ha recalcat Nogueras qui considera que suprimir el pagament de l'IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros "els donaria molt aire" i permetria que molts altres "s'animessin a emprendre un negoci".