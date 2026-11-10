Nogueras demana a RTVE que convidi Junts a 'La Revuelta': "Si no estarem parlant de censura"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Miriam Nogueras, ha demanat a RTVE una rectificació i que el seu partit sigui convidat en el programa 'La Revuelta': "Si no estarem parlant de censura d'un mitjà públic que paguem entre tots", ha dit.
Ho ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dimarts en què ha contestat directament al president de RTVE, José Pablo López: "Faltes a la veritat, José Pablo. No convideu a tothom. Heu dit que sí a Vox i no a Junts. Heu convidat el PSOE, Front Ampli, ERC, el PP i Podem", ha assenyalat.
Nogueras ha replicat a un missatge de López a X sobre l'entrevista al president de Vox, Santiago Abascal, a 'La Revuelta' aquest dilluns que, ha afirmat, convida a la reflexió: "Molts direu que n'hi havia prou amb dir-los que no. Però a RTVE no regalem excuses a ningú per cridar censura ni creem màrtirs en un teatre", ha sostingut.