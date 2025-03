Nogueras demana davant Sánchez que la Fiscalia actuï pels àudios sobre els "mafiosos" del PP i l'operació Catalunya

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Congrés, Miriam Nogueras, ha exigit aquest dimecres davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, que la Fiscalia actuï arran dels àudios difosos els últims dies per Rac 1 que, des del seu punt de vista, posen de manifest que al PP van actuar com "mafiosos" i que sí va existir l'operació Catalunya.

Ho ha dit durant una intervenció en el ple del Congrés dels Diputats que acull la compareixença de Sánchez per parlar de l'augment de la despesa militar en l'àmbit de la Unió Europea.

Segons Nogueras, "en un país normal" la Fiscalia hauria actuat d'"ofici" el mateix dilluns després de publicar-se els àudios que vinculen amb l'operació Catalunya l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal i l'expresidenta del PP català i ara diputada a l'Assemblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho.

SE SENTEN "IMPUNES"

A parer seu, aquestes gravacions demostren que "a l'Estat espanyol hi ha una colla de mafiosos", com Cospedal, Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz i Juan Ignacio Zoido, "que se senten impunes" i "es passegen per Espanya com si fos el seu 'cortijo'" erigint-se en "salvadors de la pàtria" perquè consideren que poden "dir i fer les barbaritats que han dit i han fet".

"Senyor Sánchez, creu vostè que la Fiscalia ha d'actuar d'ofici després de donar-se a conèixer aquestes proves de l'existència de l'operació Catalunya? O potser la Fiscalia només actua d'ofici quan es tracta d'actuar en contra dels catalans?", ha preguntat directament al cap de l'executiu.