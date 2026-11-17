BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha proposat aquest dimarts als candidats catalans que es comprometin per escrit abans dels comicis a parlar en aquesta llengua al Congrés "sempre".
"Catalunya s'ha de plantar davant el PP i Vox i davant els qui amenacen la nostra llibertat", ha dit en el cicle de rodes de premsa electorals d'Efe, després que aquests partits hagin avisat que prohibiran el català a la cambra baixa si governen.
Malgrat les diferències programàtiques dels candidats, ha defensat que en aquest compromís poden anar junts perquè, si volen defensar la llengua, la millor manera de fer-ho és "plantar-se davant la dreta més rància" i parlar-la.
"Si algú s'atreveix a posar en risc la nostra llengua i prohibir-la, ens trobarà els representants catalans al davant", i ha lamentat que es fa servir el català com a carta electoralista.
RUFIÁN I ALBIOL
Ha dit que aquest compromís està obert a qui vulgui i que li costa entendre que hi hagi qui no parli català sempre al Congrés després d'aquesta fita "històrica", en referència a quan intervé el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián.
Sobre el fet que el candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, hagi afirmat que no es prohibirà el català a les Corts, ha manifestat: "Veurem si mana (Alberto Núñez) Feijóo i Cayetana, o Albiol".
Per Nogueras, l'amenaça de prohibir el català al Congrés és "prou greu" perquè tots els candidats catalans s'adhereixin al compromís.
EL GOVERN CENTRAL DAVANT RODALIES
Després de lamentar que els catalans tornin a patir "un dia negre" a Rodalies, ha reclamat un altre cop el traspàs integral del servei en comptes d'una empresa mixta, i ha retret als socialistes que es presentin com els qui l'arreglaran, quan han governat els últims 8 anys però n'han estat incapaços, segons ella.
"Catalunya s'ha de plantar davant aquests governs espanyols, que en campanya treuen totes les banderes i promeses però que, quan tenen el poder, no fan res", ha apuntat.
URTASUN I SIXENA
També ha instat el ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, a pronunciar-se sobre l'inici del trasllat de les obres de Sixena a Aragó, perquè "va decidir no fer la feina que podria haver fet".
"Si Urtasun és incapaç de defensar aquest tema, que algú m'expliqui què pot arribar a fer per defensar els catalans. Es demostra que tenir ministres catalans és igual que tenir ministres espanyols", ha recalcat.
CONFLICTE: "MEDIACIÓ I VERIFICACIÓ"
En cas de ser decisius un altre cop després del 29 de novembre, ha assegurat que mantenen la carpeta del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya sobre la taula, en què "s'ha demostrat que és imprescindible que hi hagi mediació i verificació".
La també portaveu de Junts al Congrés ha explicat que tornaran a posar sobre la taula la llei per a la delegació de competències d'immigració a Catalunya.
PUIGDEMONT, EL MILLOR CANDIDAT
Sobre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat que és el millor candidat que tenen, en preguntar-li si vol que ho sigui en les eleccions catalanes.
"El capital polític que té és brillant. Personalment m'encantaria", ha afegit.