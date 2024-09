Nogueras defensa el 'no' de Junts al Congrés: "Que no ens colin polítiques que no funcionen"

Reivindica que el rebuig a regular els lloguers de temporada va ser un canvi de vot, no pas un "canvi d'opinió"

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha reivindicat el 'no' de la seva formació en el debat de llei de la cambra baixa d'aquest dimarts per regular els lloguers de temporada i habitacions després d'haver anunciat al matí que s'abstindrien: "Regular el lloguer, i tant, però que no ens colin polítiques d'un model que no funciona".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha retret que quan se'ls va passar la proposta els van dir "que no es podia canviar ni una sola coma", si bé ha afirmat que estan disposats a seure i negociar.

"A partir de dimarts, seiem quan vulgueu i sí que canviarem comes. Per què hem de canviar comes? Perquè no tenen majoria", ha sostingut la portaveu de Junts, que ha criticat que la mesura posi sota sospita, en les seves paraules, els petits propietaris.

D'aquesta manera, ha reiterat que Junts vol "resoldre el problema" de l'habitatge, però no a través d'una proposta que, a més, pretén institucionalitzar que una habitació és una llar, ha dit textualment.

"No és el nostre model legalitzar la pirateria dels qui relloguen habitacions sense escrúpols", ha insistit Nogueras, que també s'ha referit a les competències de Catalunya contra les quals, assegura, atempta la mesura, la qual cosa és una línia vermella per al seu partit, en les seves paraules.

CANVI DE VOT

Respecte al canvi de vot, que dimarts al matí havien anunciat que seria una abstenció, ha negat que sigui un "canvi d'opinió", sinó un canvi de vot, ja que si bé al principi amb una abstenció queia la proposta, a la tarda aquesta posició la facilitava.

I sobre si el rebuig suposa un avís al president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que no els cal: "Nosaltres estem fent política i si hi ha una proposta que considerem que no és bona per als ciutadans de Catalunya, hi votem en contra i és així de senzill".