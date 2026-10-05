Nogueras creu que Sánchez hauria d'haver convocat eleccions molt abans

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha considerat aquest dilluns que el president espanyol, Pedro Sánchez, hauria d'haver convocat eleccions molt abans: "Ara ja no decidiran Sánchez i els seus socis, ara ens toca decidir als catalans quins país i quin model de societat volem".
En unes declaracions enviades als mitjans, ha assegurat que els de Junts són els únics que s'han plantat "davant el radicalisme dels dos extrems i davant la confrontació de les dues espanyes a la qual la resta s'ha deixat arrossegar" i que sempre han posat per davant els catalans.
Per Nogueras, Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en la qüestió de l'habitatge per interessos electorals: "Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries, i també ho ha fet per tapar els casos de corrupció que l'envolten".
Aquests tres motius, segons Nogueras, són suficients per haver convocat eleccions molt abans, com demanava Junts, ha afegit.
També ha apuntat que el 29 de novembre caldrà triar si es vol un model que porta "a l'empobriment, que ofega a impostos, que no dona recursos a les escoles, hospitals, als joves, a la gent gran i als autònoms" catalans, o si es vol trencar amb tot això i treballar per una Catalunya que prospera i vol ser millor i més forta.