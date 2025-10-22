Nogueras avisa que "el xiclet s'ha estirat fins al final": si no canvia el Govern central haurà de canviar Junts

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha explicat aquest dimecres, després d'advertir el president del Govern central, Pedro Sánchez, al Congrés que "cal començar a parlar de l'hora del canvi", que "el xiclet s'ha estirat fins al final", que la situació "no es pot allargar més" i que si no canvia el govern actual haurà de canviar Junts.
Nogueras ha fet aquestes afirmacions en unes declaracions a Tele5 recollides per Europa Press, després d'advertir en la sessió de control del Congrés que en comptes de parlar del canvi d'hora potser cal començar a parlar de l'hora del canvi en referència a un possible relleu a La Moncloa: "Després diran que ve la dreta i que això és culpa nostra", ha apuntat.
En les declaracions posteriors a Tele5, Nogueras ha aprofundit en aquest avís al president espanyol quan ha deixat clar que "el xiclet s'ha estirat fins al final" i que "aquesta situació no es pot allargar més".
Així, ha assenyalat que si no canvien el PSOE, el govern actual i Pedro Sánchez haurà de canviar Junts, tot i que ha matisat que no ho decidirà ella sola. Però ha insistit que és "claríssim" que "així no es pot continuar".
"Nosaltres prendrem les decisions que haguem de prendre i pregunto al PSOE què faran: bloquejaran, continuaran explicant contes o començaran a treballar?", ha exclamat després de recordar que Junts és l'únic partit que en l'acord d'investidura no va acceptar la clàusula d'estabilitat del Govern central, sinó que "aniria en funció de la materialització dels acords".