BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat aquest dimarts de la possibilitat que hi hagi una repetició electoral si "qui ha d'arribar a consensos no hi arriba".
"Nosaltres posarem sobre la taula la carpeta catalana. Sigui quin sigui l'escenari, posarem Catalunya al centre. Estem disposats a asseure'ns i parlar, però no decidirem si hi ha o no repetició electoral", ha dit en una roda de premsa a l'ACN.
Després de deixar clar que no donaran els seus vots a PP-Vox, ha recalcat que tampoc no decidiran què ha de fer el PSOE malgrat insistir en la 'via Starmer' en considerar que el president espanyol i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, ha estat "el problema" en aquesta legislatura.
"I quan posem sobre la taula la 'via Starmer' no és per obligar ningú. Ens diuen uns o altres, però no direm als altres partits a qui han de posar davant o darrere", ha subratllat Nogueras, que tampoc no ha volgut concretar si veu algú en el PSOE que pugui substituir Sánchez.
Sobre el que els vaticinen les enquestes, ha defensat la importància que Junts torni a ser decisiu després del 29 de novembre "per frenar la dreta i extrema dreta i la decadència a la qual han portat les polítiques d'un PSOE arrossegat per Podem i (Ada) Colau".
En preguntar-li per les mesures de caràcter social que està aprovant el govern de Pedro Sánchez aquestes últimes setmanes, ha admès que li "grinyola una mica" perquè, a parer seu, estan fent servir instruments per actuar sense tenir una majoria al Congrés que ho sustenti.
Sobre si creu que hi pot haver problemes en el recompte del vot exterior, ha manifestat que espera que no passi tot i que l'amoïna que, en un estat democràtic, hi pugui haver dubtes sobre aquest assumpte.
L'ERC DE RUFIÁN
També ha posat com a objectiu recuperar la "unitat" amb ERC després d'una legislatura en la qual s'han sentit sols defensant Catalunya, i per això li agradaria que poguessin sumar i ser tots del mateix bàndol.
"Aquesta legislatura érem 7 decantant la balança i podríem haver estat 14", ha sostingut Nogueras, que malgrat acusar el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, d'haver-los menyspreat i insultat, apunta que la relació amb la resta dels republicans no està trencada.
Així, ha apuntat que és ERC qui ha d'explicar què pretén fer i com vol continuar i ha dit que, en aquesta campanya, Junts els recorda "molt a JxSí" perquè defensa que són l'única formació d'obediència estrictament catalana que vol recollir tots els que van donar suport a l'1-O.