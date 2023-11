Nogueras assegura que la llei d'amnistia que es registrarà serà la que han negociat Junts i el PSOE

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit que la llei d'amnistia que es registrarà serà la que forma part de l'acord d'investidura del seu partit amb el PSOE per investir el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"Si algú ha negociat altres textos no els ha ensenyat, per tant entenem que la feina s'ha fet com s'ha fet i que la llei que es registrarà serà la que hem negociat nosaltres", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

Ha afirmat que encara hi ha "algun serrell per tancar" en la llei, entre els quals ha situat la investigació de delictes de terrorisme als Comitès de Defensa de la República (CDR) i a Tsunami Democràtic, a més d'altres qüestions molt tècniques, en les seves paraules.