BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha arribat aquest diumenge pocs minuts després de les 19.30 hores a l'hotel de Barcelona des d'on el partit segueix la nit electoral.
Quan li han preguntat quines expectatives té del resultat de les eleccions, ha respost amb un somriure: "Molt bé, ara veurem".
Un dels primers a arribar ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, i pocs minuts abans de Nogueras també hi han anat el cap de llista de Junts per Barcelona al Senat, Toni Castellà, acompanyat del portaveu del partit, Josep Rius, i del diputat Toni Castellà.