Nogueras apel·la als abstencionistes i a concentrar "el vot de Catalunya" en Junts

Puigdemont demana desconfiar dels que demanen el vot per frenar el PP i Vox i dels que reclamen "engrunes"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha apel·lat aquest divendres als abstencionistes i a concentrar el "vot de Catalunya" en la seva candidatura per poder imposar la seva política al futur govern, destacant que no fallarà en el seu compromís.

"Hem d'enviar un missatge clar. A Catalunya, Catalunya. Ni PP ni PSOE, Catalunya. Ni Espanya de dretes, ni Espanya d'esquerres, Catalunya. Ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, Catalunya i president Carles Puigdemont. Catalunya, Catalunya i Catalunya!", ha exclamat en el míting final de campanya als Jardinets de Gràcia de Barcelona, després d'afegir que els que decideixin no votar castigaran a les generacions presents i futures.

També ha volgut convèncer als que encara dubten si votar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pensant en el futur per defensar la llengua i Catalunya: "Totes les eleccions van de Catalunya. Si us demanen el vot per parar a la dreta i no us diuen res més, desconfieu. I si us ho demanen per condicionar millor a Sánchez perquè ens donin unes engrunes i una mica més, també".

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que no pactaran a Madrid "a canvi del deixar-ho estar, ni transferències ni solucions personals", ha vaticinat que Pedro Sánchez, pot acabar com altres exdirigents polítics com Soraya Sáenz de Santamaría i Albert Rivera, i ha apel·lat a concentrar el vot en Junts perquè, al seu parer, és l'únic útil per a Catalunya.

"No hem donat suport a partits que busquen la destrucció de partits independentistes", ha advertit la presidenta del partit, Laura Borràs, en una crítica vetllada al suport d'ERC al Govern de Sánchez, i després de reivindicar que des de Junts sempre han practicat l'unitat amb fets i que Catalunya no és un problema, ha defensat que la independència de Catalunya és la solució.