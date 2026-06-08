Nogueras agafa la mà del Papa per demanar-li en anglès que parli català a Barcelona

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha aprofitat la salutació a Lleó XIV durant la seva visita al Congrés per agafar-li la mà i demanar-li que parli en català en la visita a Barcelona d'aquesta setmana. El mateix ha fet el portaveu de la formació independentista al Senat, Eduard Pujol, en el seu cas en italià.
En arribar al Saló dels Passos Perduts del Congrés, el Papa ha anat saludant un a un el president del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i els portaveus dels diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat.
Però amb Nogueras s'hi ha estat més temps, ja que ella li ha agafat la mà i ha començat a parlar-li en anglès per remarcar-li que ella és catalana. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan", li ha dit.
Segons indica Junts, Nogueras també li ha demanat que parli en català en la seva visita programada aquest dimarts i dimecres a Barcelona, que inclou una missa a la Sagrada Família. "Parlar en la llengua de la terra que el rep és un acte meravellós d'amor i respecte", li ha dit, a més de desitjar al pontífex que gaudeixi de la seva visita a "Catalonia", que ha definit com la seva nació.
Minuts després, quan Lleó XIV s'ha trobat amb el portaveu de Junts al Senat, ha rebut el mateix missatge, però aquesta vegada en italià. També s'ha definit com a català i, a més de Gaudí, també ha afegit el músic Pau Casals en les seves paraules.
Tot i que és nord-americà de naixement, Lleó XIV va viure un temps al Perú i parla castellà amb fluïdesa i, de fet, en aquesta llengua ha pronunciat aquest dilluns a l'hemicicle el primer discurs d'un papa davant els diputats i senadors d'Espanya.