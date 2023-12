Nogueras afirma que el preu dels vots de Junts a Madrid és que Catalunya sigui "més forta"

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha afirmat que el preu dels vots de Junts a Madrid és que Catalunya sigui "cada dia més forta".

"Si a Madrid volen els nostres vots, Junts ha d'aconseguir sempre alguna cosa a canvi per a Catalunya", ha assenyalat en una entrevista en el butlletí del seu partit 'Més Junts', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha assegurat textualment que Junts a Madrid no en deixa passar ni una, i que això significa "no permetre que et manllevin competències, que és el que ha passat en l'anterior legislatura".

Segons ella, "mantenir la posició per a Catalunya" al Congrés ha fet que els seus vots tinguin més valor ara que en la legislatura anterior, ha dit.

Ha assenyalat que la seguretat nacional "serà un dels pilars fonamentals i imprescindibles en una Catalunya-Estat", i ha considerat que s'ha de començar a donar espai al món de la política a experts en aquest àmbit.