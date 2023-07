Nogueras afirma que Junts són els qui defensen Catalunya i poden "parar els peus" a PP i Vox

Acusa ERC, PSOE, Sumar d'haver "fallat" als interessos dels catalans

LA GARRIGA (BARCELONA), 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras, ha erigit aquest divendres al seu partit com els qui defensen Catalunya i poden "parar els peus" a PP i Vox.

"Per parar a la dreta, el PSOE no serveix. Els que fan campanya perquè els votin perquè no vingui la dreta van facilitar la investidura de Mariano Rajoy el 2016. Nosaltres podem garantir que no votarem al PP. Això ho pot garantir el PSOE? Més que res, perquè ja ho han fet", ha dit en un míting a La Garriga (Barcelona).

També ha recordat que els socialistes van pactar amb PP i comuns a l'Ajuntament de Barcelona perquè Xavier Trias no fos alcalde, i ha conclòs que PSOE i Sumar han "fallat estrepitosament" en la defensa de Catalunya, i també ERC.

"L'estratègia d'ERC ha estat un fracàs. El resultat és zero", i ha demanat textualment a l'independentisme actuar de forma més desacomplexada.

La candidata també ha acusat la presidenta del Congrés i cap de llista del PSC, Meritxell Batet, de no haver-se llegit el reglament de la Cambra baixa per assegurar que prohibeix que parlin en català.

TURULL CRITICA ALS SOCIALISTES

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar contra els resultats de la taula de diàleg Govern central-Generalitat sobre això, en recordar que es van comprometre a abordar-la: "Ni ho han demanat. L'Estat, es digui PSOE o PP, han arribat a la conclusió que mentre existeixi el fet nacional hi haurà conflicte. I es tracta d'eliminar la nació".

Després d'advertir que aquestes eleccions poden marcar un punt d'inflexió per a Catalunya, ha assegurat que el president i candidat, Pedro Sánchez, "no té dret a advertir els catalans que està en joc l'avanç de drets i llibertats, i fins i tot la democràcia".

"De quins drets parlen? Del dret a espiar-nos per ser independentistes, a qualificar-nos de terroristes a Europa, del dret a relativitzar i mirar cap a un altre costat cada vegada que surten atrocitats de les clavegueres de l'Estat?", ha preguntat.

Per això, ha advertit els socialistes que no els poden donar lliçons sobre defensa de drets i llibertats, i més quan els responsabilitza de no haver invertit a Catalunya i d'altres qüestions com la falta d'infraestructures i sobre el català.

SOBRE RUFIÁN

Després que el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, hagi demanat a Junts i CUP que no s'equivoquin d'adversari, Turull ha sortit en defensa de Nogueras: "Mai ha insultat un exiliat, mai ha fet burla de persones que han estat perseguides ni ha fet tuits contra algú que ha defensat els interessos de Catalunya, encara que discrepés ideològicament".

"El que deia que no ens equivoquéssim d'adversari, per cada tres floretes que ha fet a Pedro Sánchez o a Irene Montero, ha dedicat sempre un insult al president Puigdemont. És ell qui no ha d'equivocar-se d'adversari", ha dit.

També han participat a l'acte el candidat i actual diputat al Congrés Josep Pagès, el candidat suplent al Senat Francesc Colomer i l'alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó.