Nogueras afirma que "gran part" de la feina de Junts és frenar les propostes del Govern central

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat que "gran part" de la feina del seu partit en aquesta legislatura és frenar les propostes del Govern central i, sobre les dues votacions d'aquest dijous a la cambra baixa per allargar la vida de les nuclears i la congelació de les taxes aeroportuàries, no ha avançat què votarà el seu grup.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha exemplificat la seva posició sobre la proposta per apujar les quotes dels autònoms del Govern central i ha criticat que "només" s'arriba a acords quan se'ls colla, en les seves paraules.
"No és tant el fet de poder negociar moltes lleis, perquè aquest govern tampoc no és que hagi tirat endavant gaires lleis, ni hagi intentat tirar endavant gaires lleis. En té moltíssimes al calaix, més de cinquanta", ha criticat Nogueras.
Preguntada sobre què votarà el seu grup en les dues votacions d'aquest dijous al Congrés, respecte a la derogació del calendari de tancament de les centrals nuclears i la congelació de les taxes aeroportuàries d'Aena, no ho ha volgut avançar.
Pel que fa a les nuclears, ha expressat que prop del 60% del subministrament elèctric de Catalunya depèn de les nuclears i que, per això, hi ha "molts" arguments a favor i en contra de la mesura i, quant a les taxes aeroportuàries, ha apuntat que també s'hi veuen implicades altres infraestructures d'Aena més enllà de l'afectació en els aeroports.