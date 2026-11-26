BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els candidats d'ERC i Junts al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras, han protagonitzat un encreuament de retrets sobre la llei d'amnistia i el seu paper a Madrid: Nogueras ha acusat Rufián de no haver aconseguit res del PSOE, i ell ha replicat que l'amnistia i el retorn de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, són mèrit d'ERC.
Durant el debat electoral de 3Cat d'aquest dimecres a la nit amb els sis candidats per la circumscripció de Barcelona, Nogueras ha afirmat que el seu partit són els únics que tenen les mans lliures perquè no s'han "casat amb cap bloc espanyol a canvi de res", i que poden frenar tant la dreta com l'esquerra.
Rufián li ha retret que l'acusi de no aconseguir res per a Catalunya, i li ha demanat que deixi de dir que han col·laborat amb el PSOE a canvi de res: "Hi ha gent del seu partit dormint a casa seva gràcies a nosaltres. Deixi de dir 'a canvi de res'", ha dit Rufián.
I ha afegit que Puigdemont "tornarà al seu país gràcies a ERC", motiu pel qual acusar els republicans de negociar a canvi de res és una misèria moral i una vergonya nacional.
La candidata de Junts ha rebutjat aquest plantejament: "El president Puigdemont torna gràcies al president Puigdemont".
A diferència d'altres partits, ha continuat Nogueras, Junts ha demostrat ser útil aprovant lleis pròpies, com la llei contra la multireincidència, i ha augurat que tornaran a ser decisius la propera legislatura i que tornaran a ser útils per a Catalunya.
El candidat de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha intervingut per criticar l'equidistància de Junts entre l'esquerra i el PP i Vox, a la qual Rufián s'hi ha sumat, acusant Nogueras de fer "col·laboracionisme" amb la dreta i l'extrema dreta.