Nogueras acusa el poder judicial de "faltar al respecte a les institucions catalanes"

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha acusat aquest dimecres "les institucions espanyoles, sobretot les judicials, de faltar al respecte a les institucions catalanes", entre les quals ha situat l'expresident Jordi Pujol.
Així ho ha sostingut en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, en la qual ha dit que hi ha un "tracte colonial a Catalunya" per part de les institucions espanyoles i del president del Govern central, Pedro Sánchez, qui va deixar "plantada" la ràdio catalana el cap de setmana passat quan es va celebrar una reunió de líders progressistes a Barcelona.
D'aquesta manera ha respost a l'exempció de responsabilitat penal per deterioració cognitiva de l'expresident català en el judici que jutja la seva família per presumpte enriquiment il·lícit després d'assegurar que Jordi Pujol és una "institució catalana" i dir que el PP, el PSOE i el PSC "arrosseguen judicis de corrupció", però que els únics que han entrat a presó són els catalans "per posar urnes".
Així mateix, ha criticat que al PSOE i el PP "no els passa res" perquè miren d'enredar els seus casos de corrupció amb coses "que no són importants" amb "alguns 'xous'", en referència també a la intervenció del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant el ple de dimarts.
En aquest sentit, ha assenyalat Rufián per haver afirmat, durant el ple del Congrés sobre l'aprovació del decret de la pròrroga de lloguers, que la bandera de Junts és un bitllet de 50 euros mentre treia de la butxaca un bitllet amb aquest import. "A qui li falta rigor i òbviament arguments, només li queda el 'xou'", ha criticat Nogueras.