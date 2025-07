Noelia Núñez (PP) presenta la dimissió per la polèmica amb els seus estudis i demana disculpes

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciat aquest dimecres la dimissió de tots els càrrecs orgànics i institucionals arran de la polèmica generada pels seus estudis i ha demanat disculpes a aquells que s'hagin sentit "decebuts".

En un missatge a X recollit per Europa Press, Noelia Núñez ha assumit "tota la responsabilitat" dels seus actes i ha assenyalat que amb demanar perdó "no n'hi ha prou", per la qual cosa ha plegat dels seus càrrecs a Génova i al Congrés.