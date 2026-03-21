Noèlia Hurtado desentranya a 'El relevo' com passar el testimoni amb èxit en empreses familiars

Insta a les administracions a vetllar per la seva supervivència
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
L'economista i consultora Noèlia Hurtado ha elaborat en el seu primer llibre, 'El relevo. Visión sistémica para el crecimiento de la empresa familiar', una guia per superar amb èxit el relleu generacional en empreses familiars, un dels moments més crítics en la trajectòria d'aquests negocis.
En una entrevista amb Europa Press, Hurtado qualifica aquests negocis com "una espècie en extinció" si no es vetlla per la seva supervivència i insta a protegir-los per preservar la seva idiosincràsia, basada en un model vinculat a l'arrelament al territori i el respecte a uns propòsits i valors que perduren en el temps.
Amb més de 20 anys a les seves esquenes acompanyant a més de 100 empreses familiars en les seves fases de creixement i relleu generacional, publica ara un llibre destinat a tots aquells fundadors i futurs hereus d'empreses amb voluntat de preservar una estratègia "de tota la vida", però adaptant-se al segle XXI mitjançant el vincle amb el projecte i la preparació.
'El relleu' és també una crida a les administracions per a una major inversió en la perdurabilitat d'aquestes empreses i els seus beneficis enfront d'algunes de les problemàtiques que assenyalen les patronals i part del teixit empresarial.
"Crec que a les empreses familiars no se'ls dona bé visibilitzar l'impacte que generen en la societat, com va ocórrer durant la pandèmia, quan eren els qui menys volien acomiadar per no tirar al carrer a veïns, i perquè són les que registren una menor rotació o absentisme laboral", ha ressaltat Furtat.
UN MODEL FAMILIAR "MÉS INESTABLE"
Segons dades de l'Institut de l'Empresa Familiar, s'estima que 1,1 milions d'empreses són familiars a Espanya (un 89% del total), creant el 67% de l'ocupació privada i aportant el 57% del producte interior brut (PIB) del sector privat.
Davant d'aquesta realitat, Hurtado sosté que confia en la supervivència d'aquests negocis, encara que adverteix que actualment "existeixen unes característiques socioeconòmiques amb famílies molt menys estructurades que anys enrere que fan que tot sigui més inestable" i que posen en perill la seva durabilitat.
En aquest sentit, subratlla que l'error més comú en la successió és delegar el comandament en "persones que no estan professionalment preparades o que manquen de les habilitats necessàries", i assegura que un relleu exitós requereix una planificació d'entre dos i cinc anys, període en el qual han de conviure fundadors i successors per assegurar una transició ordenada.
Una cosa similar ocorre amb Chocolatier, empresa que apareix recurrentment al llarg de l'obra i que exemplifica el procés que han de seguir les famílies per passar d'un modest negoci familiar a una companyia amb facturació milionària i operacions en l'exterior.
EL RISC DE LA TERCERA GENERACIÓ
Al llarg del llibre, Hurtado posa especial èmfasi en les dificultats que apareixen durant l'arribada de la tercera generació al capdavant dels negocis familiars.
"La situació es complica perquè el relleu sol passar a cosins en lloc de germans; el vincle és més feble, els interessos són diferents i apareixen influències externes, com les parelles, que poden generar conflictes", ha explicat.
Per evitar que es perdi "l'ànima" de l'empresa, la consultora, que fa una dècada va fundar la seva pròpia consultoria, proposa dissenyar plans de treball que aclareixin el propòsit i els valors originals.
GESTIÓ PROFESSIONAL ENFRONT DE LA PROPIETAT
Així mateix, destaca la necessitat que les noves generacions no es limitin a imitar als seus antecessors, sinó que utilitzin metodologies per "regenerar i actualitzar" el negoci i sentir-se vinculades emocionalment al projecte, fins i tot si això comporta no ocupar llocs directius dins de les companyies.
En cas que un familiar no sigui el perfil idoni per al lideratge, recomana realitzar un procés de selecció convencional per trobar a un professional extern que comparteixi els valors de la companyia: "Intentem que la pròpia persona vegi que no és la més adequada i separem el rol professional de la propietat", matisa.
Respecte als reptes tecnològics, Hurtado veu en la intel·ligència artificial (IA) una amenaça si els models de negoci no es modifiquen per integrar-la, però també una aliada estratègica si s'empra per automatitzar processos i permetre que les empreses familiars economitzin el seu temps i se centrin en l'estratègia.
TRENCAR LA POR A LA INTERNACIONALITZACIÓ
Enfront de la idea estesa de l'empresa familiar com una petita o mitjana empresa, l'autora del llibre convida a aquests negocis a recórrer a mecanismes com Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, on coopera com a assessora, amb cupons per ajudar-les a internacionalitzar-se.
"A Acció, les empreses poden accedir de forma gratuïta als seus assessoraments i cupons amb els quals desenvolupar plans estratègics d'internacionalització i mantenir la seva competitivitat en el futur", ha apuntat.
De nou, indica que per triomfar fora de les seves fronteres és necessari analitzar els diferents mercats, detectar punts forts i febles i fer proves de mercat amb eines digitalitzades per obtenir informació i saber si un producte podria funcionar o no en un lloc concret.