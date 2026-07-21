Noel factura 727 milions el 2025, un 9,5% més que l'any anterior

GIRONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Noel va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 727 milions d'euros, un 9,5% més que l'any anterior, i un volum de producció de 134.848 tones, un 6% més, informa en un comunicat aquest dimarts.
El co-director general de l'empresa Albert Boix ha explicat que el 2025 va ser un any en el qual van continuar consolidant el model empresarial i ha destacat l'"excel·lent evolució de la divisió càrnia" i el creixement dels mercats exteriors.
La divisió càrnia va ser el principal negoci del grup i l'empresa ha destacat la rellevància de la producció de cuits, amb una quota de mercat del pernil cuit a rodanxes a Espanya del 23,9%.
Per mercats, Espanya es manté com el principal mercat de l'empresa, amb una facturació de 380 milions, un 10,1% més, tot i que les exportacions "ja generen aproximadament el 50% dels ingressos totals".
L'empresa ha recordat que, durant el 2025, va destinar 28,3 milions a inversions per potenciar la seva capacitat productiva, optimitzar els processos operatius "i fer un pas endavant significatiu en l'àmbit de la digitalització i la sostenibilitat".