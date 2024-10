El Nobel David Card apunta que el salari mínim comú pot generar desafiaments regionals

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El premi Nobel d'Economia 2021, David Card, ha apuntat que un salari mínim comú pot generar desafiaments regionals, ja que un sou "adequat en una gran ciutat pot no ser-ho en altres regions més petites", informa el Círculo Ecuestre en un comunicat aquest dijous.

Card, que ha participat en un debat organitzat per l'entitat, ha explicat que l'evidència mostra que l'impacte d'apujar el salari mínim sol ser petit.

No obstant això, ha apuntat que elaborar altres estudis, com l'efecte sobre la rendibilitat de les empreses, "seria útil", per conèixer l'afectació global.

El premi Nobel ha explicat que en els darrers 30 anys hi ha hagut un gir en l'economia, particularment en la microeconomia, cap al que ha anomenat "política basada en evidència".

Ha explicat que actualment es tracta d'"informar els responsables polítics sobre les preguntes subjacents que són importants per determinar una política".