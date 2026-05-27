Niubó veu l'acord entre Educació i els sindicats "bastant més a prop"

Assegura que hi ha un Govern central "fort que convé molt a Catalunya"
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat aquest dimecres que veu l'acord amb els sindicats educatius majoritaris que estan en vaga "bastant més a prop" que fa setmanes.
"Aquestes taules que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per establir confiances i jo crec que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels pròxims anys", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha explicat que, després de la reunió d'aquest dimarts, es planteja un altre complement específic lineal per als docents tutors i que treballen en centres de màxima complexitat per "poder reconèixer aquesta funció pedagògica afegida".
També ha destacat una altra de les posicions en què es van acostar aquest dimarts, amb la reducció del temps per a la retribució del 30% del complement específic dels 4 anys als 3 anys.
Niubó ha defensat el pacte amb CCOO i la UGT perquè "en aquest acord hi ha la solució" i ha reiterat que l'objectiu del Govern és que s'hi puguin afegir les organitzacions sindicals en vaga.
Ha expressat que els mestres tenen motius per anar a la vaga, tot i que avisa que "no són nous", i, sobre l'escola inclusiva, ha afirmat que pot funcionar millor.
INFILTRACIÓ DELS MOSSOS I CENTRES EDUCATIUS
Preguntada per la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents el passat 6 de maig, ha expressat que se'n va assabentar pels mitjans de comunicació i que va pensar que "no era veritat".
Quant al pla pilot per introduir la figura dels Mossos als centres educatius, ha afirmat que la meitat dels 14 centres que al principi es van afegir a la mesura continuen amb el pla i que l'altra meitat se'n van donar de baixa pel "soroll mediàtic".
ZAPATERO
Sobre la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas Plus Ultra, ha assenyalat que té "confiança" en l'exmandatari i ha demanat respectar la presumpció d'innocència.
Respecte a la continuïtat de la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que hi ha un executiu "fort que convé molt a Catalunya".