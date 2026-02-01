Niubó serà intervinguda quirúrgicament els propers dies i estarà de baixa "unes setmanes"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Arxiu
Confia a reprendre l'activitat "el més aviat possible i en les millors condicions" i Illa li desitja una ràpida recuperació
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, haurà de ser intervinguda quirúrgicament els propers dies i, per això, estarà "unes setmanes" de baixa mèdica.
Després de l'operació, Niubó tindrà un període de recuperació posterior que li obligarà a delegar l'adreça del Departament aquestes properes setmanes, ha informat la conselleria en un comunicat aquest diumenge.
En aquest període, assumiran les decisions executives els tres secretaris del Departament: la secretària general, Teresa Sambola; el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez; i el secretari de FP, Francesc Roca.
Més enllà de l'assumpció de les decisions executives, la baixa d'un membre del Govern obliga a la delegació del seu despatx, que recaurà en el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, encara que els actes públics seran assumits "pel conjunt de membres del Govern".
Dalmau, de fet, assumeix en aquests moments també el despatx del president, Salvador Illa, pel seu osteomielitis púbica, el tractament de la qual està previst que duri unes 8 setmanes.
"MÀXIMA CONFIANÇA"
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, la consellera ha explicat que necessita un temps per recuperar-se "plenament i reprendre l'activitat al més aviat possible i en les millors condicions".
Ha dit sentir-se animada i que té la "màxima confiança" en l'equip mèdic que l'està tractant.
Per la seva banda, el president Illa, també a 'X', li ha mostrat el seu suport: "Et desitjo una ràpida recuperació. Molta força i molts ànims. T'esperem aviat!".