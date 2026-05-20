Niubó sobre la reunió de la taula sectorial: "Pensem que ens en sortirem"

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha manifestat que confia a poder reconduir el malestar entre els docents en espera que aquest dimecres a la tarda se celebri una nova taula sectorial: "Pensem que ens en sortirem".
"Esperem poder reconduir la situació i posar els camins necessaris per capgirar aquesta situació", ha destacat en resposta a les preguntes de Junts, Vox, el PP i la CUP en la sessió de control al Parlament sobre la crisi educativa.
Així, ha assegurat que desitja que la reunió vagi bé i que hi hagi voluntat de diàleg per totes les parts per enfortir el sistema educatiu, per la qual cosa demana no centrar-se "en propostes de vegades de màxims, que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar un sentiment de frustració".
Fonts sindicals van explicar dimarts que la conselleria d'Educació i FP de la Generalitat proposarà en la taula sectorial avançar els pagaments de l'acord educatiu i concentrar-los en tres anys i tractar la millora retributiva amb 3 complements singulars, entre d'altres.
De fet, Niubó ha explicat que en la taula plantejaran retribuir millor "aquelles tutories i complements singulars que exigeixen una responsabilitat més gran" i la docència que s'exerceix als centres de màxima complexitat.
Amb la voluntat d'explorar marges d'acord en l'acord que ja tenen amb CCOO i la UGT, ha afegit, també proposaran avançar el pagament de l'increment del complement específic "que feia 25 anys que estava congelat de 4 a 3 anys".
"Em sembla que són mesures importants que la comunitat educativa valora i que esperem que donin els seus fruits", ha subratllat.
Després d'admetre que l'educació catalana passa per un moment complex, amb demandes que durant anys no van ser ateses, ha defensat que ara estan posant les bases del que volen que sigui la millora educativa dels pròxims anys, la qual considera que passa per reforçar l'aprenentatge i l'equitat, i per inversions.