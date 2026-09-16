Niubó qualifica de "gran salt" el projecte per climatitzar totes les escoles públiques

Demana als sindicats canviar "el to" per a les negociacions i aixecar el rebuig a anar de colònies
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha qualificat de "gran salt" el projecte del Govern per climatitzar totes les escoles públiques de Catalunya (2.530 centres) en els pròxims 5 anys, per al curs 2031-32, amb una inversió de fins a 2.500 milions d'euros.
Niubó ha explicat que es vol anar "de pressa" amb la climatització dels centres, ha cridat a la col·laboració de les institucions locals i ha puntualitzat que les actuacions en els 100 primers centres (que estan pressupostades en els comptes d'aquest any) responen a un caràcter d'urgència, ha dit en una entrevista a Betevé recollida per Europa Press.
Sobre la inversió de 20 milions d'euros en ventiladors, la consellera ho ha definit com una mesura de "xoc" per mitigar la calor.
NEGOCIACIONS AMB ELS SINDICATS
Preguntada per l'estat de les negociacions amb els sindicats educatius, Niubó ha demanat canviar el "to" de la comunitat educativa i passar del que considera un ambient de crispació a un de constructiu.
Ha expressat que la vaga que va tenir lloc a l'inici d'aquest curs escolar semblava "preventiva", a la qual no veu sentit perquè assegura que el Govern s'ha assegut i s'asseu a negociar.
Preguntada per si atendrà la petició dels sindicats en vaga de reobrir les negociacions, ha assegurat que si hi ha nous elements a debat "continuarem parlant".
Ha demanat aixecar el rebuig dels docents a anar de colònies amb els alumnes, que veu com una mesura de pressió, perquè "afecta la qualitat i afecta sobretot l'equitat del sistema educatiu".