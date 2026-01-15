Niubó qualifica d'"equilibrada" la proposta de començar el curs escolar el 8 de setembre

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha qualificat d'"equilibrada" la proposta de la Conselleria de començar el curs escolar el 8 de setembre els tres pròxims cursos, la qual, segons ella, s'ha fet pensant en els docents, els equips directius i les famílies.
"Pensant estrictament en el sistema educatiu, doncs, és adequat, és equilibrada i, a més, també està dins la forquilla de dies lectius que estableix la llei d'educació de Catalunya. La llei diu que el calendari ha d'estar entre 175 i 178 dies. Aquesta proposta de calendari, per tant, fixa 177 dies", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que la proposta també contempla la norma de mantenir cinc dies feiners al setembre abans de començar el curs i ha recordat que la data del calendari és una proposta que el departament fa anualment, que es presenta als representants sindicals en la taula sectorial i en la Junta Permanent de Direccions i que el Consell d'Educació de Catalunya presenta posteriorment al conjunt de la comunitat educativa.
Ha afegit que la novetat enguany és que "per donar al sistema educatiu la previsió i estabilitat que requereix" també s'ha proposat la data dels dos cursos següents.
Preguntada pel calendari d'adjudicacions de centres als professors, ha apuntat que la intenció és tenir les adjudicacions fetes "a principis de juliol com a màxim".
INSTITUTS-ESCOLA
Niubó ha explicat que la proposta de calendari escolar també indica que els instituts-escola hauran de destinar almenys tres tardes lectives als alumnes: "El que caracteritza un institut escola és aquesta continuïtat del projecte pedagògic entre primària i secundària".
Ha apuntat que, dels 121 instituts escola en marxa aquest curs a tot Catalunya, la gran majoria fa classes lectives 3 tardes, i només n'hi havien 25 que o no en feien cap o en feien dues.