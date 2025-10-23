Niubó preveu convocar el 2027 oposicions per a mestres de primària a Catalunya "per primera vegada en anys"

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dimecres que planteja continuar estabilitzant les plantilles de l'educació pública i preveu convocar el 2027 oposicions per a mestres d'educació primària "per primera vegada en anys".
"La nostra intenció és continuar ampliant aquestes plantilles. Aquest any convocarem oposicions per a 1.100 docents, i el 2027 tenim previst convocar per primera vegada en anys oposicions per a mestres d'educació primària", ha dit durant una interpel·lació d'ERC sobre política educativa al Parlament.
Niubó ha afegit que tenen previst avançar el calendari d'adjudicacions de places docents per al curs vinent a finals de juny, després de les incidències en les adjudicacions de l'any passat durant el mes de juliol.